CCI du Tarn – Site d’Albi, le lundi 4 octobre à 09:00

COMMUNICATION OMNICANALE ET COMMUNICATION 360° ———————————————- L’accélération de la digitalisation des usages a considérablement fait évoluer les attentes et exigences des clients. De plus, les différents confinements ont ancré de nouvelles habitudes de consommation. Pour répondre à ces attentes, les entreprises doivent impérativement travailler leur présence sur internet, avoir un magasin toujours plus attractif, améliorer l’expérience utilisateur et optimiser leur parcours client. La mise en place d’une stratégie omnicanale (ou communication 360°) prend en compte chacun de ces aspects et propose une combinaison gagnante du physique et du numérique au service du client. * Quelles sont les attentes clients ? * Pourquoi mettre en œuvre une démarche omnicanale? * Comment mettre en place cette stratégie ? Quelles sont les étapes clés ? Quels sont les écueils à éviter ? * Comment l’intégrer correctement à mon parcours client ? **L’objectif de cette matinale du numérique organisée par la CCI du Tarn et le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées est de vous aider à répondre à l’ensemble de ces questions et de vous apporter des témoignages concrets d’entreprises qui ont mis en place une stratégie omnicanale** **Les participants devront respecter les gestes barrières du protocole sanitaire en vigueur, notamment le port d’un masque chirurgical ou en tissu de catégorie 1, et selon le nombre de participants, présenter un « pass sanitaire » valide.**

Inscription gratuite mais obligatoire

Une matinée pour comprendre les enjeux d’une stratégie omnicanale et réussir la digitalisation de votre entreprise pour répondre aux attentes de vos clients

CCI du Tarn – Site d’Albi 1 avenue Général Hoche 81000 Albi Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-04T09:00:00 2021-10-04T12:00:00