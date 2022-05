La communication acoustique chez les insectes, 2 juillet 2022, .

La communication acoustique chez les insectes

2022-07-02 – 2022-07-02

Par Laure Desutter-Grandcolas, professeure à l’Institut Systématique, Évolution, Biodiversité (ISYEB), Muséum national d’Histoire naturelle. Les avancées techniques et les développements scientifiques de ces 50 dernières années ont profondément modifié la perception, l’étude et l’interprétation du comportement animal, lui donnant un statut de science à part entière. À partir d’exemples sur la communication acoustique chez les grillons (insectes orthoptères), seront présentées les nouvelles techniques permettant d’étudier les organes de chant (les élytres des grillons), les oreilles (tympans sur les pattes antérieures), ou les signaux de communication (le “cri-cri” du grillon) de ces insectes, ainsi que les causes possibles de leur évolution.

