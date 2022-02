La commune n’est pas morte Cancale, 13 mars 2022, Cancale.

La commune n’est pas morte Salle Cancaven Rue d’Arnstein Cancale

2022-03-13 – 2022-03-13 Salle Cancaven Rue d’Arnstein

Cancale Ille-et-Vilaine

Ce spectacle mêle des extraits de la pièce “Louise et les Pétroleuses” de Gérard Levoyer, des lectures théâtralisées et des chants de la Commune.

Il est présenté par l’association Loisirs et Solidarité des Retraités du Morbihan et sa chorale “Mémoire Ouvrière”, déjà présentée à Cancale par Kaibigan Emeraude.

La mise en scène est de Michel Seraud. “Le cadavre est à terre mais l’idée est debout “, disait Victor Hugo. Une commémoration des évènements du printemps 1871 à Paris, pleine d’énergie et d’optimisme, pour dire que non seulement la Commune n’est pas morte, mais qu’elle vit plus que jamais aujourd’hui dans les cœurs de toutes les femmes et de tous les hommes épris de liberté et de justice.

Sur réservation.

Salle Cancaven Rue d’Arnstein Cancale

