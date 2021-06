Bourges L'Antidote Bourges, Cher La Commune et les communards du Cher L’Antidote Bourges Catégories d’évènement: Bourges

La Commune et les communards du Cher

L'Antidote, le vendredi 2 juillet à 19:30

Savez vous que c’est un berrichon qui a proclamé la Commune de Paris le 28 mars 1871 ? Natif de Baugy il s’appelait Gabriel Ranvier. Savez vous que le Vierzonnais Auguste Okolowicz a planté un drapeau rouge au sommet de la colonne de la Bastille ce jour là ? Et que c’est au Vierzonnais Édouard Vaillant, qu’on doit l’école laïque obligatoire et gratuite, onze ans avant Jules Ferry. C’est Félix Pyat, qui présente le décret de séparation de l’Église et de l’État, trente-quatre ans avant la loi de 1905 ! Jean-Pierre Gilbert viendra nous parler de tous ces illustres communeux.

Entré libre

Conférence de Jean-Pierre GILBERT L'Antidote 88 rue d'auron, 18000 Bourges

2021-07-02

