La commune et les communards du Cher Bourges, 5 octobre 2021, Bourges.

Bourges Cher Avec la participation de Lili Lafay, Michel Pinglaut, Gilles Magréau et Jean Pierre Gilbert. Dans le cadre du 150è.me anniversaire de la commune de Paris, présentation du livre de Jean-Pierre Gilbert. Causerie lecture d’extraits double.coeur18@orange.fr +33 2 48 26 98 65 http://www.doublecoeur.fr/ Avec la participation de Lili Lafay, Michel Pinglaut, Gilles Magréau et Jean Pierre Gilbert. Double coeur dernière mise à jour : 2021-09-17 par

Lieu Bourges
Ville Bourges