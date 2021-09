Paris Parc de Belleville île de France, Paris La Commune en chantant Parc de Belleville Paris Catégories d’évènement: île de France

La Commune en chantant Parc de Belleville, 26 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 26 septembre 2021

de 15h à 17h

gratuit

Un tour de chant conçu à l’occasion des 150 ans de la Commune de Paris 1871. Toutes les chansons d’avant, pendant et après la Commune de 1871 présentées, commentées et interprétées par un collectif de deux comédiennes chanteuses et d’un musicien. Des arrangements musicaux inédits et une présentation originale des auteurs de ces chansons de lutte et d’espoir. Avec la participation, par ordre alphabétique, de Alexis Bouvier La Canaille, Paul Brousse Le Drapeau rouge, Eugène Châtelain Vive La Commune!, Jean-Baptiste Clément Le Temps des cerises, La Semaine sanglante, Capitaine «Au mur!», Louise Michel La Danse des bombes et Eugène Pottier Quand viendra-t-elle? Jean Misère, L’Insurgé, Elle n’est pas morte! D’hier à aujourd’hui, des thématiques politiques et sociales qui continuent de nous interpeller et de se répondre à 150 ans de distance. Compagnie La Commune en chantant. Arrangements musicaux et guitare : Joachim. Comédiennes chanteuses : Maïa et Camille. Technicien son : Lucien. Durée du spectacle : 55 minutes Concerts -> Chanson française Parc de Belleville 47 rue des Couronnes Paris 75020

Contact :Faisons vivre la Commune 0681066096 faisonsvivrelacommune@laposte.net https://faisonsvivrelacommune.org/ Concerts -> Chanson française Musique

