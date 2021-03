Paris Kiosque Auguste Blanqui Paris LA COMMUNE EN CHANTANT Kiosque Auguste Blanqui Paris Catégorie d’évènement: Paris

LA COMMUNE EN CHANTANT Kiosque Auguste Blanqui, 2 mai 2021-2 mai 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 2 mai 2021

de 15h30 à 16h30

Le dimanche 30 mai 2021

de 15h30 à 16h30

gratuit

Tour de chant Toutes les chansons d’avant, pendant et après la Commune de 1871 présentées, commentées et interprétées par deux comédiennes chanteuses et un guitariste. Concerts -> Autre concert Kiosque Auguste Blanqui Boulevard Auguste Blanqui Paris 75013

6 : Glacière (209m) 6 : Saint-Jacques (398m)

Contact :Faisons vivre la Commune https://faisonsvivrelacommune.org/ Concerts -> Autre concert Musique;Plein air

Date complète :

2021-05-02T15:30:00+02:00_2021-05-02T16:30:00+02:00;2021-05-30T15:30:00+02:00_2021-05-30T16:30:00+02:00

collection particulière

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Kiosque Auguste Blanqui Adresse Boulevard Auguste Blanqui Ville Paris