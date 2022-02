La commune de Salles fête la Saint-Patrick ! Salles Salles Catégories d’évènement: Gironde

Salles

La commune de Salles fête la Saint-Patrick ! Salles, 5 mars 2022, Salles.

2022-03-05 21:00:00 – 2022-03-05

Salles Gironde EUR La commune de Salles fête la Saint-Patrick ! En partenariat avec l’association salloise Ninsémou, la municipalité de Salles organise pour la première fois, une soirée de la Saint-Patrick, le samedi 05 mars 2022, à partir de 21h, dans la salle des fêtes du bourg.

Au programme de cette soirée, la découverte des sonorités celtiques avec le concert du groupe toulousain Cauldron et la dégustation de bières proposée par l’association de rugby de Salles. Billetterie :

– En ligne : https://billetteriemanifestationssalles.festik.net ;

– En mairie, aux horaires d’ouverture (hors samedi), paiement en espèces ou par chèque ;

– Le jour de l’évènement, dans la limite des places disponibles (ouverture de la billetterie à 20h30). Tarifs :

– 4€

Salles

dernière mise à jour : 2022-02-11

