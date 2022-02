La Commune de Paris, une utopie actuelle ? Maison des Associations Vaux-le-Pénil Catégories d’évènement: Seine-et-Marne

Maison des Associations, le samedi 5 mars à 13:30

Accueil du public à partir de 13h30 (masque et pass). **Conférence** de Julien Guérin « **Louise Michel, une femme dans la Commune** » agrémentée de brèves théâtrales, **Chants communards**, **Exposition** de Patrick Delvert (guide de l’Association des ami.es de la Commune de Paris 1871), **interview de Carole Trébor et Jean-Louis Robert auteurs de la bande dessinée « Rouges estampes, une enquête au coeur de la Commune » (Editions Steinkis)**, Dédicaces et stand de la librairie Vaux Livres.

Entrée libre

Exposition, Conférence, Dédicace BD, Chants Maison des Associations 1 rue du 11 novembre Vaux-le-Pénil Vaux-le-Pénil Seine-et-Marne

2022-03-05T13:30:00 2022-03-05T18:00:00

