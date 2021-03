Paris Le Totem Paris LA COMMUNE DE PARIS Le Totem Paris Catégorie d’évènement: Paris

de 19h à 21h

gratuit

Conférence sur l’histoire de la commune de Paris L’année 2021 est l’année du cent-cinquantième anniversaire de la Commune de Paris. Rarement un épisode aussi bref aura laissé une empreinte si grande, et pas seulement en France. Dans un contexte tragique de défaite et d’occupation, la Commune fut une tentative inédite de pouvoir populaire, portée par l’espérance de la « vraie République », de la « République démocratique et sociale » où l’égalité et la souveraineté populaire ne seraient pas des mots creux. Organisation de l’événement : Association des Amies et Amis de la Commune 1871 en collaboration avec la Société d’Histoire et d’Archéologie du 13e Retrouvez les Amies et Amis de la Commune de Paris sur le site https://www.commune1871.org/ Animations -> Conférence / Débat Le Totem 11 place Nationale Paris 75013

14 : Olympiades (342m) 6 : Nationale (414m)

Date complète :

2021-05-20T19:00:00+02:00_2021-05-20T21:00:00+02:00

