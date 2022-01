La commune de Paris – Corentin Coko Le Non-Lieu, 22 janvier 2022, Marseille.

Un spectacle de bon ton ! Samedi prochain 22 janvier, on fêtera au NON-Lieu avec des communards (à boire), les 150 et 1 an de La commune de Paris, un spectacle-lecture musical à ne pas rater! Où Corentin Coko nous fait revivre l’histoire de La Commune de Paris à travers ses poètes. Il est temps de réserver ! L’espoir que la Commune a suscité, après la cuisante défaite de la France contre les Prussiens, et l’horreur de son massacre par Thiers et les Versaillais (la Semaine Sanglante), ont inspiré de nombreux poètes et auteurs. Corentin COKO, armé de son accordéon, et à travers des textes et chansons d’Eugène Pottier, Victor Hugo, Louise Michel, Jules Vallès, Jean-Baptiste Clément, Emile Zola, nous fait revivre ces quelques mois où Paris fut aux mains du peuple et de la Révolution Sociale. « Ce qui me marque dans les textes de La Commune, dit Corentin Coko, c’est que malgré l’urgence des luttes, des guerres, malgré la misère du peuple affamé et assiégé de 1871, malgré même les massacres et fusillades fratricides – et peut-être même à cause ce climat épouvantable – l’idéal d’une société nouvelle et plus juste ne se construit pas seulement avec des armes, des canons, mais avec des discours, des mots, des textes, particulièrement emplis de poésie. Une poésie exaltée, vibrante, passionnée, venant de la masse populaire, de la terre rougie de sang, une poésie sortie tout droit des entrailles de Paris. » Ce spectacle est à l’origine d’un album collectif, LA COMMUNE REFLEURIRA, sorti sous la coordination de Corentin Coko et des Ogres de Barback. [https://www.corentin-coko.fr/](https://www.corentin-coko.fr/) Coko : chant, accordéon, daf Regard extérieur : Julien Guill PAF : 9€ + adh./ Rés. : 06 82 58 22 49 Le Non-Lieu ne prend pas la carte. Chèque ou espèces Le Non-Lieu 67, rue de La Palud M° Estrangin ou ND du Mont Tramway : Place de Rome Pkg : Cours Julien ou Préfecture

Le Non-Lieu 67 rue de La Palud, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T23:00:00