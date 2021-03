Paris Bibliothèque Goutte d'Or Paris La Commune dans le XVIIIe arrondissement : visite guidée Bibliothèque Goutte d’Or Paris Catégorie d’évènement: Paris

La Commune dans le XVIIIe arrondissement : visite guidée Bibliothèque Goutte d'Or, 12 juin 2021

Entre Barbès et Montmartre, la bibliothèque Goutte d’Or vous propose de cheminer sur les traces de la Commune, avec le conférencier Jacky Libaud. Nos pas nous mèneront bien sûr à la Basilique du Sacré-Coeur, monument emblématique de l’écrasement de la Commune, qui avait vu le jour sur la Butte Montmartre. Mais nous visiterons aussi bien d’autres lieux où ont vécu des Communards célèbres, où se sont déroulés des événements mémorables pendant ces 71 jours qui ont marqué l’Histoire, entre le 18 mars 1871 et le 28 mai 1871. Visite guidée par Jacky Libaud, érudit et fin connaisseur du quartier.

Contact :Bibliothèque Goutte d'Or 01 53 09 26 10 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr

