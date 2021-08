Saint-Macaire Saint-Macaire Gironde, Saint-Macaire La Commune au présent Saint-Macaire Saint-Macaire Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Macaire

La Commune au présent Saint-Macaire, 21 août 2021, Saint-Macaire. La Commune au présent 2021-08-21 – 2021-08-21

Saint-Macaire Gironde Saint-Macaire 10h, RENCONTRE-DEBAT « De la Commune aux communs »

Assemblée avec Ludivine Bantigny (historienne), Jauffrey Berthier, Pierre Crétois, Jean-François Dupeyron, Sandra Mévrel (philosophes).

Faire du commun, faire en commun, mettre en commun… En réfléchissant nos expériences et les savoirs historiques, nous chercherons quel sens donner à ” la part commune” . 12h30, auberge espagnole 14h, MUSIQUE, DANSE ET NARRATION « La Commune au présent »

Spectacle autour du livre de Ludivine Bantigny.

