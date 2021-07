La communauté LAB01 à la rencontre d’AXEIS AXEIS, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Saint-Sorlin-en-Bugey.

La communauté LAB01 à la rencontre d’AXEIS

AXEIS, le mardi 13 juillet à 10:00

Venez découvrir Mojo Work In une initiative d’[Axeis](https://www.axeis.net/), membre fondateur du lab01: Plus de 300 Mètres carrés de fablab au service de l’innovation. ————————————————————————————————————————————————————————- ### Accueillir temporairement un lab en entreprise ### Une source d’inspiration pour l’innovation en TPE/PME Pour la deuxième étape du tour des entreprises du LAB01, Florian nous accueille à AXEIS: une plateforme de développement totalement intégré, du concept à la réalisation en grande série. Notre sujet commun sera la création de Mojo Work In, qui ouvre cet espace de fabrication en mode fab lab pour faciliter vos projets d’innovation. Rejoingnez-nous pour cet événement gagnant – gagnant pour les dirigeants, les salariés, et la communauté du lab: Pour l’entreprise, c’est des regards croisés et complémentaires sur son activité et la problématique soulevée. Pour les salariés, l’occasion d’aborder leur activité autrement avec un temps pour prendre du recul et échanger en pair à pair et encourager la prise d’initiative. Pour la communauté, permettre de mieux se connaître en observant les outils de travail de l’entreprise visitée et en s’inspirant des approches métiers des autres participants. Pour tous: Apprendre à utiliser les fabs labs comme outil de l’innovation en TPE/PME

Sur inscription uniquement – palces limitées – priorité aux adhérents

Les « Labs en entreprise » , Une source d’inspiration pour l’innovation en TPE/PME

AXEIS Chemin des Epinettes, 01150 Saint -sorlin-en-bugey Saint-Sorlin-en-Bugey Ain



2021-07-13T10:00:00 2021-07-13T13:30:00