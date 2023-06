Séminaire sur la transition écologique La Commanderie – Salle De Seminaire Séminaire sur la transition écologique La Commanderie – Salle De Seminaire, 13 juin 2023, . Séminaire sur la transition écologique Mardi 13 juin, 08h45 La Commanderie – Salle De Seminaire Sur inscription (avant le 4 juin) Une matinée pour échanger autour des leviers d’actions et ambitions pour SQY.

Programme : 8h45 : Accueil café

9h : Introduction de Jean-Michel Fourgous, Président de Saint-Quentin-en-Yvelines et Joséphine Kollmannsberger, Vice-présidente de SQY déléguée à l’environnement et la transition écologique

9h20 : Présentation “ La politique Développement Durable-Transition Ecologique à SQY” 9h50 : Conférence “La vulnérabilité des collectivités territoriales face à la triple contrainte énergie-climat-biodiversité » animée par Dimitri Carbonelle et Delphine Weiskopf conférenciers The Shift project 10h45 : Pause

11h : Echanges et Débats entre élus « Face au challenge environnemental, quels axes de politiques publiques à renforcer à Saint-Quentin-en-Yvelines ? » animé par Dimitri Carbonelle et Delphine Weiskopf 11h40 : Conclusion de Joséphine Kollmannsberger 12h : Déjeuner Inscription avant le 4 juin. La Commanderie – Salle De Seminaire Route De Dampierre Cd58, 78990, Elancourt [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/1mstKcLuqG3AVIp38MkcWIjFI432aKgS5Vp3skGapLdo/viewform?edit_requested=true »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-13T08:45:00+02:00 – 2023-06-13T12:00:00+02:00

2023-06-13T08:45:00+02:00 – 2023-06-13T12:00:00+02:00 Transition écologique résilience de territoire Détails Autres Lieu La Commanderie - Salle De Seminaire Adresse Route De Dampierre Cd58, 78990, Elancourt Lieu Ville La Commanderie - Salle De Seminaire

La Commanderie - Salle De Seminaire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//