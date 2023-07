visite extérieure ainsi que de la chapelle et des salles du rez La Commanderie Neuilly-sous-Clermont Catégories d’Évènement: Neuilly-sous-Clermont

Oise visite extérieure ainsi que de la chapelle et des salles du rez La Commanderie Neuilly-sous-Clermont, 16 septembre 2023, Neuilly-sous-Clermont. visite extérieure ainsi que de la chapelle et des salles du rez 16 et 17 septembre La Commanderie Don à Amis des villages du Clermontois Ensemble classé au titre des monuments historiques en août 1913 puis en 2013 (murs de clôture et pièces souterraines en dehors du bâtiment) La Commanderie 231 rue de la commanderie – 60290 Neuilly-sous-Clermont Neuilly-sous-Clermont 60290 Oise Hauts-de-France 03.64.22.64.00. La maison est la demeure ou château du commandeur de Sommereux dont la commanderie comprenait depuis 1312 les possessions de l’ancienne commanderie des Templiers de Neuilly. Les bâtiments templiers ont été détruiits au XVe s. sauf un long cellier du XIIIe s. voûté d’ogives à piliers centraux sur lequel a été édifié le bâtiment existant et une chapelle du XIIe s. elevée sur deux voûtes, éclairées de quatre grandes baies gothiques du début du XIVe s.. La façade Est présente douze croisées sur une élévation de deux étages avec pilastres aux chapiteaux d’ordre ionique et corinthien surmontée d’un comble à lucarnes aux frontons sculptées. Au rez-de-chaussée une salle à la voute en panier à caisson et dotée d’une cheminée monumentale est l’ancienne salle de justice. L’ensemble est dans l’esprit de l’architecture de Philibert de l’Orme. Transport en commun : non Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Neuilly-sous-Clermont, Oise

