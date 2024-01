ÉVEIL AUX LANGUES La Commanderie Nébian, mercredi 17 janvier 2024.

Nébian Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17 15:00:00

fin : 2024-01-17

Combien de langues sont parlées dans le monde ? Et en France ? Et dans ta famille ?

À travers un atelier créatif, des jeux collectifs et une lecture partagée, viens t’éveiller et découvrir la richesse et la diversité des langues du monde !

À partir de 6 ans.

Sur inscription – Gratuit.

La Commanderie

Nébian 34800 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-28 par OT DU CLERMONTAIS