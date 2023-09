ATELIER CRÉATIF : FÊTES DE FIN D’ANNÉE La Commanderie Nébian, 27 décembre 2023, Nébian.

Nébian,Hérault

Thème : Cartes de Vœux.

Une lecture et un atelier créatif ! Viens confectionner de jolies cartes pour décorer ta maison, offrir à Noël ou souhaiter la bonne année ! Au programme, découpage, collage,

peinture…

À partir de 4 ans.

Sur inscription – Gratuit.

2023-12-27 16:00:00 fin : 2023-12-27 . .

La Commanderie

Nébian 34800 Hérault Occitanie



Theme: Greeting Cards.

A reading and a creative workshop! Come and make pretty cards to decorate your home, give as Christmas presents or wish someone a happy new year! On the program: decoupage, collage,

painting?

Ages 4 and up.

Registration required – Free

Tema: Tarjetas de felicitación.

¡Una lectura y un taller creativo! Ven a hacer bonitas tarjetas para decorar tu casa, regalar en Navidad o felicitar el año nuevo En el programa: decoupage, collage

pintura..

A partir de 4 años.

Inscripción obligatoria – Gratuito

Thema: Karten von Wünschen.

Eine Lesung und ein kreativer Workshop! Basteln Sie hübsche Karten, um Ihr Haus zu dekorieren, zu Weihnachten zu verschenken oder ein gutes neues Jahr zu wünschen! Auf dem Programm stehen Schneiden, Kleben,

und Malen ?

Ab 4 Jahren.

Nach Anmeldung – Kostenlos

