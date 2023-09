PUISETTE ET FRAGILE La Commanderie Nébian, 29 novembre 2023, Nébian.

Nébian,Hérault

Dans son phare, Puisette se croit la seule petite fille au monde. Un jour, elle trouve un carton sur sa plage. Fragile peut-on lire dessus. Et voilà qu’en sort une étrange fillette. D’où vient-elle ?

Ce spectacle de danse et de théâtre raconte la naissance délicate et poétique d’une amitié, scellée par la mer.

À partir de 3 ans – Sur inscription – Gratuit..

2023-11-29 16:00:00 fin : 2023-11-29 . .

La Commanderie

Nébian 34800 Hérault Occitanie



Puisette thinks she’s the only little girl in the world. One day, she finds a cardboard box on her beach. Fragile, it reads. And out pops a strange little girl. Where does she come from?

This dance and theater show recounts the delicate, poetic birth of a friendship, sealed by the sea.

Ages 3 and up – Registration required – Free.

En su faro, Puisette cree que es la única niña del mundo. Un día, encuentra una caja de cartón en su playa. Frágil, decía. Y de ella sale una extraña niña. ¿De dónde viene?

Este espectáculo de danza y teatro narra el delicado y poético nacimiento de una amistad, sellada por el mar.

A partir de 3 años – Inscripción obligatoria – Gratis.

In ihrem Leuchtturm glaubt Puisette, dass sie das einzige kleine Mädchen auf der Welt ist. Eines Tages findet sie an ihrem Strand einen Karton. Zerbrechlich steht darauf. Und da kommt ein seltsames kleines Mädchen heraus. Woher kommt sie?

Dieses Tanz- und Theaterstück erzählt von der zarten und poetischen Entstehung einer Freundschaft, die durch das Meer besiegelt wird.

Ab 3 Jahren – Mit Anmeldung – Kostenlos.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT DU CLERMONTAIS