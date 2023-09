ATELIER CRÉATIF : LE PHARE La Commanderie Nébian, 22 novembre 2023, Nébian.

Nébian,Hérault

Participez à une lecture et un atelier créatif en résonance avec le spectacle Puisette et Fragile, programmé le 29 novembre. Soyez le gardien de votre phare ! À l’aide du dessin, de pochoirs et de collages, réalisez le phare de vos rêves, édifice imperturbable, trônant fièrement…

À partir de 4 ans. Sur inscription – Gratuit..

2023-11-22 16:00:00

La Commanderie

Nébian 34800 Hérault Occitanie



Take part in a reading and creative workshop to coincide with the Puisette et Fragile show, scheduled for November 29. Be the guardian of your own lighthouse! Using drawing, stencils and collage, create the lighthouse of your dreams, an unflappable edifice standing proudly?

Ages 4 and up. Registration required – Free.

Participe en un taller de lectura y creación en relación con el espectáculo Puisette et Fragile, previsto para el 29 de noviembre. ¡Sea el guardián de su propio faro! A partir de dibujos, plantillas y collages, crea el faro de tus sueños, un edificio imperturbable que se yergue orgulloso..

A partir de 4 años. Inscripción previa – Gratuito.

Nehmen Sie an einer Lesung und einem kreativen Workshop teil, die in Resonanz mit der Aufführung Puisette et Fragile stehen, die am 29. November auf dem Programm steht. Seien Sie der Wächter Ihres Leuchtturms! Erstellen Sie mithilfe von Zeichnungen, Schablonen und Collagen Ihren Traum-Leuchtturm, ein unerschütterliches Gebäude, das stolz auf dem Meer thront…

Ab 4 Jahren. Nach Anmeldung – Kostenlos.

Mise à jour le 2023-09-25 par OT DU CLERMONTAIS