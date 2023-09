ATELIER CRÉATIF : GUIRLANDE DE GENTILS FANTÔMES La Commanderie Nébian, 25 octobre 2023, Nébian.

Nébian,Hérault

Un atelier ludique avec des créations autour du thème d’Halloween. Viens préparer tes décorations : squelette désarticulé ou petite citrouille ? À toi de choisir, découper, coller et inventer ! Et comme à chaque fois, une lecture surprise !

À partir de 4 ans..

2023-10-25 16:00:00

La Commanderie

Nébian 34800 Hérault Occitanie



A fun workshop with Halloween-themed creations. Come and make your own decorations: a disjointed skeleton or a little pumpkin? It’s up to you to choose, cut, glue and invent! And, as always, a surprise reading!

Ages 4 and up.

Un divertido taller con creaciones temáticas de Halloween. Ven a hacer tus propios adornos: ¿un esqueleto desarticulado o una calabacita? Tú eliges, recortas, pegas ¡e inventas! Y, como siempre, ¡una lectura sorpresa!

A partir de 4 años.

Ein spielerischer Workshop mit Kreationen rund um das Thema Halloween. Komm und bereite deine Dekorationen vor: ein Skelett oder ein kleiner Kürbis? Du kannst wählen, ausschneiden, aufkleben und erfinden! Und wie jedes Mal gibt es eine Überraschungslektüre!

Ab 4 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT DU CLERMONTAIS