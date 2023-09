ATELIER CRÉATIF : MONDE SOUS-MARIN La Commanderie Nébian, 27 septembre 2023, Nébian.

Nébian,Hérault

Après une lecture sur le monde sous-marin nous réaliserons notre oeuvre avec du drawing-gum et de l’encre, à vos pinceaux !

À partir de 4 ans..

2023-09-27 16:00:00 fin : 2023-09-27 . .

La Commanderie

Nébian 34800 Hérault Occitanie



After a reading about the underwater world, we’ll create our own work of art using drawing gum and ink. Get ready to paint!

Ages 4 and up.

Después de una lectura sobre el mundo submarino, crearemos nuestra propia obra utilizando goma de dibujar y tinta – ¡coge tus pinceles!

A partir de 4 años.

Nach einer Lektüre über die Unterwasserwelt gestalten wir unser Werk mit Drawing Gum und Tinte, also ran an die Pinsel!

Ab 4 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT DU CLERMONTAIS