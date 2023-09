BALANCE TON LIVRE ! La Commanderie Nébian, 11 septembre 2023, Nébian.

Nébian,Hérault

Discussion autour du dernier roman de Mélissa Da Costa.

Repas partagé à l’issue de la rencontre.

Public Ados/Adulte – Gratuit..

2023-09-11 18:30:00

La Commanderie

Nébian 34800 Hérault Occitanie



Discussion about Melissa Da Costa’s latest novel.

Shared meal after the meeting.

Public Teens/Adults – Free.

Debate sobre la última novela de Mélissa Da Costa.

Comida compartida después de la reunión.

Público Adolescentes/Adultos – Gratuito.

Diskussion über den neuesten Roman von Mélissa Da Costa.

Gemeinsames Essen im Anschluss an die Begegnung.

Publikum Jugendliche/Erwachsene – Kostenlos.

