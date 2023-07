Journée du patrimoine : Commanderie hospitalière La Commanderie Lavaufranche, 16 septembre 2023, Lavaufranche.

Lavaufranche,Creuse

Visites guidées au travers des jardins et à l’intérieur du bâtiment (chapelle – fresques – logis- cuisine…)exposition de travaux d’étudiants du pôle design de l’école Raymond Loewy de La Souterraine, sur des matériaux issus du vivant (bois déroulé et os), dans le cadre du programme France Design Week, avec le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

La Commanderie

Lavaufranche 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Guided tours through the gardens and inside the building (chapel – frescoes – dwelling – kitchen…) exhibition of work by students at the Raymond Loewy design school in La Souterraine, using materials derived from living matter (peeled wood and bone), as part of the France Design Week program, with support from the Nouvelle Aquitaine region.

Visitas guiadas por los jardines y el interior del edificio (capilla – frescos – vivienda – cocina, etc.) Exposición de trabajos realizados por alumnos del departamento de diseño de la escuela Raymond Loewy de La Souterraine, utilizando materiales derivados de organismos vivos (madera pelada y hueso), en el marco del programa France Design Week, con el apoyo de la Région Nouvelle Aquitaine.

Geführte Touren durch die Gärten und das Innere des Gebäudes (Kapelle – Fresken – Logis – Küche…)Ausstellung von Arbeiten von Studenten des Fachbereichs Design der Schule Raymond Loewy in La Souterraine mit Materialien, die von Lebewesen stammen (geschältes Holz und Knochen), im Rahmen des Programms France Design Week, mit Unterstützung der Region Nouvelle Aquitaine.

Mise à jour le 2023-07-17 par Creuse Tourisme