L’Expérience (La Parenthèse( La Commanderie Lacommande, 30 juin 2023, Lacommande.

Lacommande,Pyrénées-Atlantiques

Sur ce site historique du 12è s, plusieurs activités inédites ludiques vous attendent lors de la visite présentée comme “une flânerie sensorielle dans le Béarn qui sommeille en vous”.

Vous entrez dans une chambre anéchoïque, chambre sourde, unique en Europe ! Vous écoutez le silence en phase avec la quiétude du Béarn.

Vous méditez sur l’exposition d’art contemporain “Notre refuge” du sculpteur basque José Pablo Arriaga.

Vous écoutez le bois des barriques de vins et à travers elles le Béarn et son patrimoine, avec le musicien compositeur Romain Baudoin.

A l’espace gastronomie, l’exposition photos des fleurons de la gastronomie béarnaise éveille vos papilles et vous goûtez le Jurançon avec les mains et le nez.

Une visite du Béarn à vélo, un jeu de piste pour les familles, une dégustation de Jurançon à la Maison des vins complètent votre expérience en Béarn..

La Commanderie

Lacommande 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On this historic 12th-century site, a number of original, fun activities await you during your visit, which is presented as ?a sensory stroll through the Béarn that lies dormant within you?

Enter an anechoic chamber, the only one of its kind in Europe! Listen to the silence, in tune with the tranquility of Béarn.

You meditate on the contemporary art exhibition « Our Refuge » by Basque sculptor José Pablo Arriaga.

Listen to the wood of wine barrels, and through them to Béarn and its heritage, with musician-composer Romain Baudoin.

In the gastronomy area, a photo exhibition of the jewels of Béarn gastronomy awakens your taste buds, and you can taste Jurançon with your hands and nose.

A tour of Béarn by bike, a treasure hunt for families and a Jurançon wine tasting at the Maison des vins complete your experience of Béarn.

En este lugar histórico del siglo XII, le esperan numerosas actividades originales y lúdicas en un recorrido descrito como « un paseo sensorial por el Béarn que dormita en su interior ».

Entre en una cámara anecoica, una cámara sorda, ¡única en Europa! Escuche el silencio, en sintonía con la tranquilidad del Béarn.

Medita sobre la exposición de arte contemporáneo « Nuestro refugio », del escultor vasco José Pablo Arriaga.

Escucha la madera de las barricas de vino, y a través de ellas a Béarn y su patrimonio, con el músico y compositor Romain Baudoin.

En el espacio gastronómico, una exposición fotográfica de lo mejor de la gastronomía bearnesa tentará sus papilas gustativas, y podrá saborear Jurançon con las manos y el olfato.

Un recorrido en bicicleta por Béarn, una búsqueda del tesoro en familia y una degustación de vinos de Jurançon en la Maison des vins completarán su experiencia bearnesa.

An diesem historischen Ort aus dem 12. Jahrhundert erwarten Sie mehrere neue und spielerische Aktivitäten während des Besuchs, der als « ein sensorischer Spaziergang durch das Béarn, das in Ihnen schlummert » beschrieben wird.

Sie betreten einen schalltoten Raum, einen tauben Raum, der in Europa einzigartig ist! Sie lauschen der Stille, die mit der Ruhe des Béarn in Einklang steht.

Sie meditieren über die zeitgenössische Kunstausstellung « Unser Zufluchtsort » des baskischen Bildhauers José Pablo Arriaga.

Lauschen Sie mit dem Musiker und Komponisten Romain Baudoin dem Holz der Weinfässer und damit dem Béarn und seinem Kulturerbe.

Im Gastronomiebereich weckt die Fotoausstellung der gastronomischen Höhepunkte des Béarn Ihre Geschmacksknospen und Sie probieren den Jurançon mit Händen und Nase.

Eine Fahrradtour durch das Béarn, eine Schnitzeljagd für Familien und eine Jurançon-Verkostung im Maison des Vins runden Ihr Erlebnis im Béarn ab.

Mise à jour le 2023-06-22 par OT Coeur de Béarn