Festival L’Eté de Vaour, 37ème édition La Commanderie et divers lieux du village Vaour, 1 août 2023, Vaour.

Vaour,Tarn

Depuis 1986 le petit village de Vaour et ses habitants accueillent, chaque année, des milliers de spectateurs de tout âge autour du spectacle vivant : cirque, marionnettes, théâtre, arts de rue… et des concerts gratuits dans une ambiance conviviale..

2023-08-01 fin : 2023-08-06 . .

La Commanderie et divers lieux du village

Vaour 81140 Tarn Occitanie



Since 1986, the small village of Vaour and its inhabitants have been welcoming thousands of spectators of all ages to the performing arts: circus, puppets, theatre, street arts… and free concerts in a friendly atmosphere.

Desde 1986, el pequeño pueblo de Vaour y sus habitantes acogen a miles de espectadores de todas las edades en torno a las artes escénicas: circo, marionetas, teatro, artes de calle… y conciertos gratuitos en un ambiente acogedor.

Seit 1986 empfangen das kleine Dorf Vaour und seine Einwohner jedes Jahr Tausende von Zuschauern jeden Alters rund um die darstellende Kunst: Zirkus, Marionetten, Theater, Straßenkunst… und kostenlose Konzerte in einer geselligen Atmosphäre.

Mise à jour le 2023-07-02 par Office de Tourisme La Toscane Occitane