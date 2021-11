Lacommande Lacommande Lacommande, Pyrénées-Atlantiques La Commanderie en lumières Lacommande Lacommande Catégories d’évènement: Lacommande

Pyrénées-Atlantiques

La Commanderie en lumières Lacommande, 11 décembre 2021, Lacommande. La Commanderie en lumières Lacommande

2021-12-11 – 2021-12-11

Lacommande Pyrénées-Atlantiques Lacommande 5 EUR De 10h à 13h : Ateliers créatifs dans le cadre du projet Les Fantômes. Le participant capture ses mouvements pour révéler Les Fantômes : des silhouettes bienveillantes animées qui seront projetées sur les murs de la commanderie

lors des illuminations, le soir-même.

À partir de 18h : Illuminations de la Commanderie : les Fantômes. Les Fantômes créés le matin se propageront en grandes fresques lumineuses sur les murs de la commanderie.

20h30 : Spectacle musical « Lumière sur cette affaire » Tout part d’un fait divers : « Comme chaque semaine, Georges Seabrook, un riche industriel, a rendu visite à ses neveux. Comme chaque semaine, Georges Seabrook a pris l’ascenseur. Mais, ce jour-là, quand l’ascenseur est arrivé au rez-de-chaussée, Georges Seabrook est retrouvé mort, assassiné. Or, le riche industriel se trouvait seul dans l’ascenseur et celui-ci ne s’est pas arrêté. De 10h à 13h : Ateliers créatifs dans le cadre du projet Les Fantômes. Le participant capture ses mouvements pour révéler Les Fantômes : des silhouettes bienveillantes animées qui seront projetées sur les murs de la commanderie

lors des illuminations, le soir-même.

À partir de 18h : Illuminations de la Commanderie : les Fantômes. Les Fantômes créés le matin se propageront en grandes fresques lumineuses sur les murs de la commanderie.

20h30 : Spectacle musical « Lumière sur cette affaire » Tout part d’un fait divers : « Comme chaque semaine, Georges Seabrook, un riche industriel, a rendu visite à ses neveux. Comme chaque semaine, Georges Seabrook a pris l’ascenseur. Mais, ce jour-là, quand l’ascenseur est arrivé au rez-de-chaussée, Georges Seabrook est retrouvé mort, assassiné. Or, le riche industriel se trouvait seul dans l’ascenseur et celui-ci ne s’est pas arrêté. +33 7 69 35 21 47 De 10h à 13h : Ateliers créatifs dans le cadre du projet Les Fantômes. Le participant capture ses mouvements pour révéler Les Fantômes : des silhouettes bienveillantes animées qui seront projetées sur les murs de la commanderie

lors des illuminations, le soir-même.

À partir de 18h : Illuminations de la Commanderie : les Fantômes. Les Fantômes créés le matin se propageront en grandes fresques lumineuses sur les murs de la commanderie.

20h30 : Spectacle musical « Lumière sur cette affaire » Tout part d’un fait divers : « Comme chaque semaine, Georges Seabrook, un riche industriel, a rendu visite à ses neveux. Comme chaque semaine, Georges Seabrook a pris l’ascenseur. Mais, ce jour-là, quand l’ascenseur est arrivé au rez-de-chaussée, Georges Seabrook est retrouvé mort, assassiné. Or, le riche industriel se trouvait seul dans l’ascenseur et celui-ci ne s’est pas arrêté. La commanderie

Lacommande

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Lacommande, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Lacommande Adresse Ville Lacommande lieuville Lacommande