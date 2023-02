Where the tides ebb and flow La Commanderie, 30 avril 2022, Élancourt.

Gratuit – Accès libre

L’installation “Where the tides ebb and flow” transforme la mare de La Commanderie pour une alerte sensible et insolite sur la montée des eaux.

La Commanderie Route du Mesnil, Élancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France L’accueil de La Commanderie est ouvert au public du mardi au vendredi de 13h30 à 18h et les jours des manifestations.

01 39 44 54 00 http://www.lacommanderie.sqy.fr/

De Pedro Marzorati

Pedro Marzorati est un artiste argentin dont les oeuvres incitent à la réflexion en mettant l’accent sur les problématiques humaines actuelles. De mai à octobre, la mare de La Commanderie est transformée par Where the Tides Ebb and Flow installation de land-art notamment exposée dans le cadre de la COP21 Paris 2015 au parc Montsouris. Elle illustre le thème de la montée des eaux suite au réchauffement de la planète. Les sculptures plus ou moins immergées, représentent les populations qui sombrent déjà dans les flots ou qui sont menacées bientôt de l’être.



