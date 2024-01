HF THIEFAINE LA COMMANDERIE Dole, samedi 6 avril 2024.

Après 13 Zéniths inoubliables, Hubert Félix Thiéfaine prolonge sa tournée Replugged jusqu’en 2024 !Le chanteur aux multiples Victoires de la musique continue de revisiter son répertoire de poète-rock en façonnant une nouvelle setlist originale, constituée de ses morceaux emblématiques les plus célèbres (Alligators 427, 113ème cigarette sans dormir, Narcisse 81, La fille du coupeur de joint…) et de pépites moins connues mais tout aussi marquantes !Indéniablement la tournée la plus ambitieuse de cet artiste hors du commun, référence incontournable de la chanson française.

Tarif : 45.00 – 65.00 euros.

Début : 2024-04-06 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA COMMANDERIE 2, RUE D’AZANS 39100 Dole 39