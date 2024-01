KLEK ENTÒS LA COMMANDERIE Dole, 28 mars 2024, Dole.

Klek Ento`s – Oserez-vous ? Il n’est ni magicien, ni mentaliste, il est… Klek Ento`s La somme de toutes vos peurs Oserez-vous ? Klek Ento`s est un e^tre extre^mement myste´rieux, tout droit sorti d’un film d’horreur. Il prend un malin plaisir a` jouer avec vos peurs les plus intimes en re´alisant des expe´riences magiques aux frontie`res du paranormal. Klek a fait sa premie`re apparition dans l’e´mission « La France a un Incroyable Talent », puis fort du succe`s de ses nume´ros, il a participe´ a plus d’une dizaine d’e´missions de te´le´vision internationales (avec plus de 100 millions de vues sur les re´seaux sociaux) ainsi qu’au plus prestigieux des programmes mondiaux, « America’s Got Talent », ou` il a laisse´ les juges et le public totalement stupe´faits… Il est de retour en France, ou` il vient d’inte´grer la nouvelle saison de l’e´mission d’Arthur, Vendredi tout est permis, pour nous proposer son spectacle. Qui est-il ? Quel est son but ? Nous pouvons simplement vous dire qu’il aime se de´finir comme la somme de toutes vos peurs. Aurez-vous le courage d’en savoir plus ? « Un monstre du spectacle vivant » Ahmed Sylla« Intelligent et cre´atif » E´ric Antoine« Incroyable… l’un des meilleurs » Arthur« Vous e^tes un poe`te psychopathe » He´le`ne Se´gara « Vous e^tes fou, mais je vous aime » Heidi Klum « Vous e^tes formidable » Cyril Hanouna« Incroyablement effrayant et fantastique » Sofia Vergara Auteur : David Stone Mise en sce`ne : JB Dumas Dure´e : 70min De´conseille´ aux -12 ans

Tarif : 38.00 – 38.00 euros.

Début : 2024-03-28 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA COMMANDERIE 2, RUE D’AZANS 39100 Dole 39