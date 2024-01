LA REINE DES GLACES LA COMMANDERIE Dole, 18 février 2024, Dole.

Comédie musicale de LA REINE DES NEIGES 1 6 artistes sur scène en jouant la comédie et en chantant en direct les chansons préférées des enfants de La Reine des Neiges .Les enfants et les parents seront émerveillés par la troupe La Reine des glaces , Cosplay & Rôleplay du célèbre dessin animé.Effets spéciaux, mascotte du renne avec la charrette, décoration hivernale, participation avec les enfants, etc.

Tarif : 26.99 – 26.99 euros.

Début : 2024-02-18 à 15:00

Réservez votre billet ici

LA COMMANDERIE 2, RUE D’AZANS 39100 Dole 39