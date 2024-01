COVERTRAMP LA COMMANDERIE Dole, 27 janvier 2024, Dole.

Lorsque six musiciens, travaillant régulièrement ensemble, se découvrent une passion commune pour la musique de Supertramp, l’idée de rendre un hommage à ce groupe mythique s’impose d’elle-même. C’est ainsi qu’est né COVERTRAMPL’objectif est ici d’interpréter des versions les plus proches possibles des morceauxoriginaux afin que le public retrouve intacte l’émotion que suscite ce célèbre répertoire, et que le plaisir soit partagé.

Tarif : 29.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 20:30

LA COMMANDERIE 2, RUE D’AZANS 39100 Dole 39