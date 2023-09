JEAN-BAPTISTE GUEGAN LA COMMANDERIE Dole Catégorie d’Évènement: Dole JEAN-BAPTISTE GUEGAN LA COMMANDERIE Dole, 10 novembre 2023, Dole. JEAN-BAPTISTE GUEGAN LA COMMANDERIE a lieu à la date du 2023-11-10 à 20:00:00.

Tarif : 44 à 62 euros. Le phénomène vocal Jean-Baptiste Guegan revient sillonner les routes de France avec unenouvelle tournée «Johnny, Vous & Moi» ! L’occasion pour découvrir en exclusivité les titresde son troisième album (sortie prévue le 02 décembre 2022) et de retrouver sur scène lemeilleur de Johnny. Réservez votre billet ici La Commanderie

2, rue d’Azans

39100 DOLE Villes proches : Dijon et Besançon (50 km), Beaune (45 mn), Salins-les-Bains (40 mn), Lons-le-Saunier (45 mn). Routes proches : sorties d’autoroute A39 Choisey et A36 Authume. LA COMMANDERIE

Détails Catégorie d'Évènement: Dole

