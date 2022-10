Eden La Commanderie des Templiers Élancourt Catégories d’évènement: Élancourt

Yvelines

Eden La Commanderie des Templiers, 7 avril 2023, Élancourt. Eden 7 avril – 5 mai 2023 La Commanderie des Templiers

Entrée libre sur réservation

Collectif MxM – Cyril Teste La Commanderie des Templiers 78990 Élancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France Éden est une expérience sensorielle interactive en réalité virtuelle qui s’apprécie par groupe de cinq. Chacun vivra activement la naissance et le développement d’un univers végétal unique. Plongez au coeur de la Nature Virtuelle, par une expérience immersive et collective !

Dans le studio du Monfort, muni d’un casque de réalité virtuelle, devenez l’acteur de votre environnement, le créateur d’un monde végétal qui ne peut vivre et prospérer qu’en fonction de l’importance que vous lui accorderez. À travers les nouvelles technologies, reprenez contact avec la nature. Par votre regard, vous donnerez naissance à un écosystème, façonné par l’attention que vous lui porterez.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T10:00:00+02:00

2023-05-05T10:00:00+02:00 Hugo Arcier

Détails Catégories d’évènement: Élancourt, Yvelines Autres Lieu La Commanderie des Templiers Adresse 78990 Élancourt Ville Élancourt lieuville La Commanderie des Templiers Élancourt Departement Yvelines

La Commanderie des Templiers Élancourt Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/elancourt/

Eden La Commanderie des Templiers 2023-04-07 was last modified: by Eden La Commanderie des Templiers La Commanderie des Templiers 7 avril 2023 Élancourt La Commanderie des Templiers Élancourt

Élancourt Yvelines