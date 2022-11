Journée festive à La Commanderie ! La Commanderie des templiers-Elancourt

*Sur réservation : Renseignements, horaires et tarifs sur la.commanderie.sqy.fr

Une journée festive le samedi 10 décembre pour vous détendre avant les fêtes ! La Commanderie des templiers-Elancourt La Commanderie des templiers-Elancourt Toute la journée de 10h à 20h Un marché d’associations solidaires et de créateurs locaux pour compléter vos achats de Noël ! Braquage de musées, une escape game dans la Chapelle*

Des ateliers pour petits et grands pour faire ensemble*

Des jeux en bois dans la cour

De 14h à 16h une performance sculpture soudée en musique de Claire Vernay

De 16h à 20h Luminéole – un ballet aérien de La Compagnie Porté par le vent

De 18h à 20h un karaoké décalé … Restauration sur place *Sur réservation : Renseignements, horaires et tarifs sur la.commanderie.sqy.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T10:00:00+01:00

2022-12-10T20:00:00+01:00

