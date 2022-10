Exposition SUPRA La Commanderie des Templiers, 12 octobre 2022, Élancourt.

Exposition SUPRA 12 – 16 octobre La Commanderie des Templiers

Dès 7 ans Gratuit – Entrée libre : Séances pour le Show à 14h30 et à 16h – Durée 40 min Visites scolaires et groupes sur réservation

Supra ! relève le défi de rendre la physique accessible à toutes et tous. Aucun prérequis n’est nécessaire pour cette exposition – ateliers avec un show de démonstration… Prêts ? handicap moteur mi

La Commanderie des Templiers CD 58 – Route de Dampierre – Elancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France

La physique fascine car elle sert à comprendre le monde et à développer les technologies que nous utilisons dans notre quotidien.

Elle étudie la matière non vivante ; les solides, les liquides, les gaz ou même la lumière. Elle nous renseigne sur leur composition, leur mouvement, leur énergie… Pour cela, elle décrit notre Univers à travers des lois fondamentales qui varient selon l’échelle : physique quantique pour l’infiniment petit, physique classique à notre échelle, relativité générale pour le très grand.

Conception : La Physique Autrement (équipe de recherche du Laboratoire de Physique des Solides de l’université Paris-Saclay), La Rotonde (CCSTI de l’École des Mines de Saint-Étienne) et la Cité du Design de Saint-Étienne.

Avec le soutien de la Diagonale Paris-Saclay



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-12T14:00:00+02:00

2022-10-16T18:00:00+02:00