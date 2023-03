Ateliers de découverte et d’initiation au pastel La Commanderie des Antonins Saint-Marc-la-Lande CC Val de Gâtine Saint-Marc-la-Lande Catégories d’Évènement: 79310

Saint-Marc-la-Lande

Ateliers de découverte et d’initiation au pastel La Commanderie des Antonins, 12 avril 2023, Saint-Marc-la-Lande CC Val de Gâtine Saint-Marc-la-Lande. Ateliers de découverte et d’initiation au pastel 1 Rue des Antonins La Commanderie des Antonins Saint-Marc-la-Lande 79310 La Commanderie des Antonins 1 Rue des Antonins

2023-04-12 – 2023-04-12

La Commanderie des Antonins 1 Rue des Antonins

Saint-Marc-la-Lande

79310 Saint-Marc-la-Lande Deux-Sèvres . À l’occasion de l’exposition L’Art Accroch’, dont il est l’invité d’honneur, Sébastien Momot animera deux ateliers de découverte et d’initiation au pastel : le mercredi 12 avril pour les enfants (à partir de 7 ans) et le samedi 15 avril pour les adultes. Stage de 14h à 16h. Sur réservation avant le 5 avril. Payant (8 € / enfant, 12 € / adulte). À l’occasion de l’exposition L’Art Accroch’, dont il est l’invité d’honneur, Sébastien Momot animera deux ateliers de découverte et d’initiation au pastel : merc. 12 avril pour les enfants (à partir de 7 ans) et sam. 15 avril pour les adultes. Stage de 14h à 16h. Payant. Sur réservation. +33 5 49 63 43 31 La Maison du Patrimoine La Maison du Patrimoine

La Commanderie des Antonins 1 Rue des Antonins Saint-Marc-la-Lande

dernière mise à jour : 2023-03-23 par CC Val de Gâtine

Détails Catégories d’Évènement: 79310, Saint-Marc-la-Lande Autres Lieu Saint-Marc-la-Lande Adresse Saint-Marc-la-Lande 79310 CC Val de Gâtine La Commanderie des Antonins 1 Rue des Antonins Ville Saint-Marc-la-Lande CC Val de Gâtine Saint-Marc-la-Lande Departement 79310 Tarif Lieu Ville La Commanderie des Antonins 1 Rue des Antonins Saint-Marc-la-Lande

Saint-Marc-la-Lande Saint-Marc-la-Lande CC Val de Gâtine Saint-Marc-la-Lande 79310 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-marc-la-lande cc val de gatine saint-marc-la-lande/

Ateliers de découverte et d’initiation au pastel La Commanderie des Antonins 2023-04-12 was last modified: by Ateliers de découverte et d’initiation au pastel La Commanderie des Antonins Saint-Marc-la-Lande 12 avril 2023 1 Rue des Antonins La Commanderie des Antonins Saint-Marc-la-Lande 79310 79310 CC Val de Gâtine La Commanderie des Antonins Saint-Marc-la-Lande Saint-Marc-la-Lande

Saint-Marc-la-Lande CC Val de Gâtine Saint-Marc-la-Lande 79310