Visite guidée d’une commanderie templière et hospitalière à Villegats La commanderie Courcôme, 16 septembre 2023, Courcôme.

Visite guidée d’une commanderie templière et hospitalière à Villegats 16 et 17 septembre La commanderie Gratuit. Entrée libre.

Participez à une visite de la commanderie de Villegats, qui était d’abord templière (Domus de Villagast) au XIIe siècle puis hospitalière après la dissolution de l’Ordre du Temple.

Le parcours guidé proposera l’extérieur et l’intérieur de la chapelle romane Saint-Fiacre (datant du XIIe siècle, remaniée à différentes époques) dont la simplicité du portail est caractéristique des ordres militaires.

Découvrez les vestiges mis à jour lors des fouilles opérées par l’INRAP au cours de l’été 2022. Il s’agit notamment des fondations qui seraient un état primitif de la commanderie ou des constructions annexes, comprenant murs, dallages et banquettes (pouvant être les vestiges d’une salle capitulaire), des dalles de calcaire plate qui recouvraient des sépultures.

Puis, parcourez le rez-de-chaussée d’un bâtiment situé au nord de la chapelle, pour y voir deux fenêtres à coussièges et une armoire à arc brisé datant du bas Moyen Âge a minima et un cellier voûté. La cave voutée est très probablement contemporaine de la chapelle.

Les extérieurs du logis datant principalement du XVe siècle présentent en façade ouest une porte médiévale, deux grandes fenêtres dont une à double accolade, une tour dont la porte d’entrée est coiffée d’un arc en forme de mitre.

La visite sera l’occasion d’une courte présentation des ordres religieux-militaire ainsi que du rôle et de l’organisation des commanderies.

La commanderie 1 route de la commanderie, 16700 Villegats Courcôme 16700 Villegats Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 31 52 52 La commanderie de Villegats, appelé aussi commanderie Saint-Jean, est une commanderie hospitalière, ancienne commanderie templière, sur la commune de Villegats, en Charente, au nord d’Angoulême.

Le corps de bâtiment s’ouvre sur une grande cour, et une tour arasée flanque l’intérieur du bâtiment sud et est encore visible. Ce bâtiment central contenant le logis et la chapelle est construit sur de grandes caves voûtées.

La chapelle Saint-Fiacre, sur l’aile nord, est à deux travées. Elle fut partagée en deux à une époque indéterminée. Dans son prolongement sud s’élève le logis. Sur le mur oriental de la chapelle subsistent deux des trois baies du triplet templier, et sur la façade s’ouvre la porte surmontée d’une archivolte et d’un cordon sculpté de têtes de clou.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

©YBTE