LES GOGUETTES LA COMETE / Le Panassa St Etienne, vendredi 4 octobre 2024.

Ils ont fêté leurs 10 ans la saison dernière, ont tourné leur précédent spectacle pendant 4 ans dans toute la France à guichet fermé, en passant par La Cigale, l’Olympia et le Casino de Paris… Les Goguettes (en trio mais à quatre) reviennent cette saison avec un tout nouveau spectacle ! Mais quel est le secret derrière un tel succès et une telle longévité ? Des featurings avec Emmanuel Macron ? Même pas ! Prenez simplement 4 zigotos bourrés d’humour qui savent écrire, chanter et jouer de la musique, un public français en manque de chansonniers, un bouche à oreilles toujours démultiplié, et puis surtout SURTOUT : une actualité qui ne ramollit jamais, des politiciens qui inlassablement tendent l’autre joue, une intarissable envie de rire à leurs dépens dans la plus pure tradition des bouffons du Roi, et vous obtenez le succès stupéfiant des Goguettes (en trio mais à quatre).

Tarif : 39.90 – 39.90 euros.

Début : 2024-10-04 à 20:30

LA COMETE / Le Panassa 7 AVENUE EMILE LOUBET 42000 St Etienne 42