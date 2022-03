La Comédie, Scène nationale : l’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

La Comédie, Scène nationale : l’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer Clermont-Ferrand, 2 mars 2022, Clermont-Ferrand. La Comédie, Scène nationale : l’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer La Comédie de Clermont – Scène Nationale 69 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand

2022-03-02 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-04 La Comédie de Clermont – Scène Nationale 69 boulevard François-Mitterrand

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand EUR Texte : Copi | Mise en scène : Thibaud Croisy. billetterie@lacomediedeclermont.com +33 4 43 55 43 43 https://lacomediedeclermont.com/saison21-22/programmation/ La Comédie de Clermont – Scène Nationale 69 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand

dernière mise à jour : 2021-12-22 par Clermont Auvergne Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Clermont-Ferrand Adresse La Comédie de Clermont - Scène Nationale 69 boulevard François-Mitterrand Ville Clermont-Ferrand lieuville La Comédie de Clermont - Scène Nationale 69 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand Departement Puy-de-Dôme

La Comédie, Scène nationale : l’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer Clermont-Ferrand 2022-03-02 was last modified: by La Comédie, Scène nationale : l’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 2 mars 2022 Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme