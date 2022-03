La comédie « Je suis ton beau-père !» par Los Muchachos Saint-Martin-de-Bernegoue Saint-Martin-de-Bernegoue Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Martin-de-Bernegoue

La comédie « Je suis ton beau-père !» par Los Muchachos Saint-Martin-de-Bernegoue, 12 mars 2022, Saint-Martin-de-Bernegoue. La comédie « Je suis ton beau-père !» par Los Muchachos Route de Brûlain Espace Culturel Leclerc Saint-Martin-de-Bernegoue

2022-03-12 – 2022-03-12 Route de Brûlain Espace Culturel Leclerc

Saint-Martin-de-Bernegoue Deux-Sèvres Saint-Martin-de-Bernegoue 8 EUR ” “Je suis ton beau-père !” est une comédie en deux actes joué par Pierre Sabourin, Emmanuel Zeppa et Ludovic Simonet.

Route de Brûlain Espace Culturel Leclerc Saint-Martin-de-Bernegoue

