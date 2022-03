La Comédie itinérante : Bleu Tenace Saou Saou Catégories d’évènement: Drôme

Saou

La Comédie itinérante : Bleu Tenace Saou, 14 mai 2022, Saou. La Comédie itinérante : Bleu Tenace Parking “Visiteurs” / Parking principal à l’entrée du village de Saoû 15 Les Crémas Saou

2022-05-14 14:00:00 – 2022-05-14 Parking “Visiteurs” / Parking principal à l’entrée du village de Saoû 15 Les Crémas

Saou Drôme Découvrez l’univers de Chloé Moglia, performeuse hors pair qui excelle dans l’art de la suspension. La Comédie de Valence, Centre dramatique national Drôme – Ardèche, part en itinérance ! Propositions acrobatiques en extérieur à proximité de Valence Parking “Visiteurs” / Parking principal à l’entrée du village de Saoû 15 Les Crémas Saou

dernière mise à jour : 2022-03-24 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saou Autres Lieu Saou Adresse Parking "Visiteurs" / Parking principal à l'entrée du village de Saoû 15 Les Crémas Ville Saou lieuville Parking "Visiteurs" / Parking principal à l'entrée du village de Saoû 15 Les Crémas Saou Departement Drôme

Saou Saou Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saou/

La Comédie itinérante : Bleu Tenace Saou 2022-05-14 was last modified: by La Comédie itinérante : Bleu Tenace Saou Saou 14 mai 2022 Drôme Saou

Saou Drôme