La comédie hollywoodienne classique en 25 films à la Cinémathèque La Cinémathèque française – Musée du Cinéma Paris, 13 décembre 2023, Paris.

Du mercredi 13 décembre 2023 au dimanche 31 décembre 2023 :

.Tout public. payant

Lubitsch, Hawks, Capra, Sturges, Wilder, Cukor, La Cava et McCarey… Mais aussi Cary Grant, Katharine Hepburn, James Stewart ou Jean Arthur. Les plus grands noms de la comédie hollywoodienne réunis dans une sélection de 25 classiques hilarants et débridés, à (re)découvrir sur grand écran à la Cinémathèque Française.

Programme

Indiscrétions de George Cukor , 1940 – Me 27 déc 18h00

Vacances de George Cukor , 1938 – Ve 22 déc 20h45

La Cinémathèque française – Musée du Cinéma 51, rue de Bercy 75012 Paris

https://www.cinematheque.fr/cycle/la-comedie-hollywoodienne-classique-en-25-films-indispensables-1194.html

