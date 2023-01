Le Côté de Guermantes La Comédie Française – salle Richelieu Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Le Côté de Guermantes La Comédie Française – salle Richelieu, 25 février 2023, Paris. Le Côté de Guermantes 25 février – 14 mai La Comédie Française – salle Richelieu Christophe Honoré / Comité dans Paris / Comédie-Française La Comédie Française – salle Richelieu 99 rue de rivoli Quartier de la Madeleine Paris 75001 Île-de-France En septembre 2020, Christophe Honoré portait à la scène le troisième tome des sept qui constituent « À la recherche du temps perdu », dont Proust débuta l’écriture en 1913. Sa première collaboration avec la troupe de la Comédie-Française voyait enfin le jour dans le contexte pandémique qui l’avait retardée et après qu’il eut tiré un film, Guermantes, de cette création en suspens. Christophe Honoré sait combien la littérature résiste aux tentatives d’adaptation illustratives, mais aussi comme elle s’anime lorsqu’on la déploie dans le temps présent : « Je ne vous propose pas une adaptation mais une séance de nécromancie, il me semble que le théâtre est un lieu où l’on peut sérieusement faire tourner les tables. Invoquer et évoquer n’est pas adapter, c’est lire à plusieurs, c’est déchiffrer, c’est se savoir vivant ignorant parmi les morts savants. C’est franchir le pont et croire que des fantômes vont venir à notre rencontre. » Ainsi retrace-t-il, sur le palier d’un grand hall haussmannien où deux entrées se font face, ce moment de la Recherche où Marcel, le Narrateur, emménage avec sa famille à Paris, dans un appartement de l’hôtel de Guermantes dont il rêve de fréquenter le salon. Déjà à Combray, il avait pu admirer la Duchesse Oriane en portrait, figure qui cristallise sa fascination. À l’heure du deuil de l’enfance et des illusions amoureuses, ce livre est aussi un récit rare sur les liens d’amitié que le Narrateur noue avec le dreyfusard Saint-Loup. Christophe Honoré relève la sensation d’y retrouver quelque chose d’« absolument proche » de nos vies, un bouleversement de lecteur, toujours pressant, dont il fait le point de fuite de son projet théâtral. Spectacle créé le 30 septembre 2020 au Théâtre Marigny 25 FÉVRIER > 14 MAI 2023

