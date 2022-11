La comédie française au cinéma, 1 décembre 2022, .

La comédie française au cinéma



2022-12-01 20:00:00 – 2022-12-01 23:10:00

EUR Trois spectacles seront diffusés sur grand écran : La puce à l’oreille, le roi lear et la nuit des rois ou tout ce que vous voulez. Filmé ou en direct de la salle Richelieu, la comédie française vient directement à vous !



– 1er décembre 2022 à 20h : La puce à l’oreille



Raymonde Chandebise soupçonne son mari d’adultère. Elle lui tend un piège en lui donnant rendez-vous anonymement à l’hôtel du Minet-Galant. Monsieur Chandebise répond à l’appel en y envoyant son fidèle ami Tournel, mais il ne sait pas que le garçon d’étage, Poche, est son sosie. L’hôtel devient alors le théâtre d’une farce gigantesque où la mécanique des quiproquos, des mensonges et des tromperies s’emballe sans que personne ne parvienne à l’arrêter…



– 09 février 2023 à 20h10 : Le roi lear



Le roi Lear, vieillissant, décide de partager son royaume entre ses trois filles Goneril, Regan et Cordelia. Le transfert de pouvoir est toutefois assorti d’une condition : une déclaration d’amour de chacune d’elles à leur père. Si Regan et Goneril lui servent le discours qu’il espérait, Cordelia, sa préférée, ne cède pas à l’hypocrisie de ses aînées. La retenue de sa fille déclenche la colère de Lear qui, humilié, la déshérite…



– 11 mai 2023 à 20h10 : La nuit des Rois ou tout ce que vous voulez



Rescapée d’un naufrage, Viola arrive en Illyrie où, pour se protéger, elle se travestit en homme et prend le nom de Césario. Elle entre alors au service du Duc Orsino qui, charmé, en fait son page et le charge de transmettre son amour à la comtesse Olivia. Mais Césario/Viola, secrètement séduit(e) par le Duc, excelle si bien dans sa mission que la comtesse s’éprend de son ardeur…

Le cinéma Le Palace à Martigues vous invite à découvrir une saison de comédie française exceptionnelle ! Cette nouvelle saison de la Comédie-Française au cinéma s’ouvrira avec La Puce à l’oreille de Feydeau.

dernière mise à jour : 2022-10-12 par