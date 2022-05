La comédie française au cinéma 2021 2022

La comédie française au cinéma 2021 2022, 14 octobre 2021, . La comédie française au cinéma 2021 2022

2021-10-14 20:10:00 – 2021-10-14 22:30:00 Quatre spectacles inédits parmi les plus populaires du répertoire seront diffusés sur grand écran :

– Jeudi 14/10/2021 : Le Malade imaginaire, filmé au Théâtre Marigny (horaire à définir).

– Samedi 15/01/2022 à 20h10 : Tartuffe, en direct de la salle Richelieu.

Le spectacle est suivi de l’hommage de la Troupe à Molière à l’occasion de son 400ème anniversaire.

– Mardi 12/04/2022 à 20h10 : L’Avare, en direct de la salle Richelieu.

– Jeudi 9/06/2022 à 20h10 : Le Bourgeois gentilhomme, en direct de la salle Richelieu. La Comédie-Française vous donne rendez-vous au cinéma pour une saison entièrement dédiée à Molière à l’occasion de son 400ème anniversaire.

Soyez aux premières loges en vivant le meilleur du théâtre au cinéma ! Quatre spectacles inédits parmi les plus populaires du répertoire seront diffusés sur grand écran :

– Jeudi 14/10/2021 : Le Malade imaginaire, filmé au Théâtre Marigny (horaire à définir).

– Samedi 15/01/2022 à 20h10 : Tartuffe, en direct de la salle Richelieu.

Le spectacle est suivi de l’hommage de la Troupe à Molière à l’occasion de son 400ème anniversaire.

– Mardi 12/04/2022 à 20h10 : L’Avare, en direct de la salle Richelieu.

– Jeudi 9/06/2022 à 20h10 : Le Bourgeois gentilhomme, en direct de la salle Richelieu. dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville