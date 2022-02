LA COMÉDIE DU LIVRE 2022 – 10 JOURS EN MAI Montpellier, 13 mai 2022, Montpellier.

LA COMÉDIE DU LIVRE 2022 – 10 JOURS EN MAI Montpellier

2022-05-13 – 2022-05-22

Montpellier Hérault

En 2022, place à La Comédie du Livre, dix jours en mai !

Du 13 au 22 mai prochains, la manifestation littéraire emblématique de Montpellier revient avec plus de surprises artistiques, plus de librairies indépendantes partenaires, des grandes soirées, des lectures musicales, des spectacles et même un premier week-end entièrement dédié au livre et aux littératures pour la jeunesse.

Et toujours la même passion pour les littératures venues d’ailleurs, la découverte de nouvelles voix, l’édition indépendante et de création littéraire.

Chaque jour, découvrez sur les réseaux sociaux un nouvel élément de la programmation à venir.

Le comédien et réalisateur français Guillaume Gallienne sera présent lors de la prochaine Comédie du Livre.

L’artiste, sociétaire de la Comédie-Française, rendra hommage à Marcel Proust, disparu il y a 100 ans, au travers de lectures publiques.

Autre invité de marque : Mohamed Mbougar Sarr, lauréat du prix Goncourt 2021.

Programme complet prochainement sur le site web de l’événement

