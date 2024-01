LA MECANIQUE DU COUPLE LA COMEDIE DES K’TALENTS Perpignan, 22 février 2024, Perpignan.

De la rencontre à la mort, suivez les tribulations d’un couple comme les autres et donc… extraordinaire. Jusqu’où peut-on changer par amour ? Quelle concession doit-on faire ? Jusqu’à quel prix ?Une écriture percutante, une mise en scène soignée, et deux comédiens investis (en interaction avec le public…), au service d’une comédie qui va vous plonger dans un tourbillon de rires et d’émotions !

Tarif : 16.50 – 19.50 euros.

Début : 2024-02-22 à 20:30

Réservez votre billet ici

LA COMEDIE DES K’TALENTS 8 RUE ARISTIDE BERGES 66000 Perpignan 66