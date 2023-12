COUPLE EN DELIRE LA COMEDIE DES K’TALENTS Perpignan Catégorie d’Évènement: Perpignan COUPLE EN DELIRE LA COMEDIE DES K’TALENTS Perpignan, 9 février 2024, Perpignan. Les tribulations euphoriques d’un couple de choc qui s’est pourtant trouvé mais qui n’en finit pas de se chercher, de leur rencontre dans un jardin public jusqu’au mémorable accouchement dans le salon. 850 000 spectateurs – 15ème année de succès !!!Un moment inoubliable où vos zygomatiques seront mis à contribution pour ce show tout public sans temps mort qui remporte un large succès mérité depuis plusieurs années !

Tarif : 16.50 – 19.50 euros.

Début : 2024-02-09 à 20:30 Réservez votre billet ici LA COMEDIE DES K’TALENTS 8 RUE ARISTIDE BERGES 66000 Perpignan Détails Catégorie d’Évènement: Perpignan Autres Code postal 66000 Lieu LA COMEDIE DES K'TALENTS Adresse 8 RUE ARISTIDE BERGES Ville Perpignan Departement 66 Lieu Ville LA COMEDIE DES K'TALENTS Perpignan Latitude 42.731882 Longitude 2.895575 latitude longitude 42.731882;2.895575

