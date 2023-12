ROMAIN HENRY C EST LUI LA COMEDIE DES K’TALENTS Perpignan Catégorie d’Évènement: Perpignan ROMAIN HENRY C EST LUI LA COMEDIE DES K’TALENTS Perpignan, 12 janvier 2024, Perpignan. Un One Man Show décomplexant ! En même temps, quand ta taille adulte est celle de Tony Parker à 9 ans, t’as plutôt intérêt à la jouer modeste…Certains naissent grands, forts et beaux… Lui est né poissard, bonne poire ascendant crevette ! Des paires de gifles sur le chemin de l’école, aux claques sur les fesses dans une soirée SM inattendue, vous saurez comment il est devenu Lui ! Lui, c’est Romain Henry, un des comédiens les plus talentueux de sa génération !

Tarif : 16.50 – 19.50 euros.

Tarif : 16.50 – 19.50 euros.

Début : 2024-01-12 à 20:30

LA COMEDIE DES K'TALENTS
8 RUE ARISTIDE BERGES
66000 Perpignan

